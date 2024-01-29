Умер знакомый с Юрием Гагариным воронежский летчик Александр Скворцов

Александр Скворцов родился в Тамбовской области, но большую часть детства и юность провел в Воронеже. Его трудовая биография началась с работы слесарем на радиозаводе. Затем он поступил в Воронежский аэроклуб, а после его окончания — в училище летчиков в Армавире. После Александр Скворцов служил военным летчиком на Севере. В 1965 году его зачислили слушателем третьего отряда космонавтов, которых готовили для полетов на Луну и освоения ближнего космоса. Теплые и дружеские отношения у летчика сложились с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Александр Скворцов также встречался с математиком-академиком Мстиславом Келдышем и конструктором Сергеем Королевым.