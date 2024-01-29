Умер знакомый с Юрием Гагариным воронежский летчик Александр Скворцов

В Воронеже на 82-м году ушел из жизни летчик-космонавт СССР, участник третьего отряда космонавтов Александр Скворцов. Об этом сообщили в пресс-службе Коммунистической партии России (КПРФ) в воскресенье, 28 января.
Александр Скворцов родился в Тамбовской области, но большую часть детства и юность провел в Воронеже. Его трудовая биография началась с работы слесарем на радиозаводе. Затем он поступил в Воронежский аэроклуб, а после его окончания — в училище летчиков в Армавире. После Александр Скворцов служил военным летчиком на Севере. В 1965 году его зачислили слушателем третьего отряда космонавтов, которых готовили для полетов на Луну и освоения ближнего космоса. Теплые и дружеские отношения у летчика сложились с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Александр Скворцов также встречался с математиком-академиком Мстиславом Келдышем и конструктором Сергеем Королевым.
— Учеба шла с утра до вечера, на тренировках будущие космонавты получали огромные нагрузки. И, к сожалению, подвело здоровье, мечту о покорении космоса пришлось отставить. Скворцов вместе с семьей отправился в Моршанск Тамбовской области, где продолжил осваивать современную авиационную технику, — рассказали в партии.
За время службы Александр Скворцов летал на самолетах МиГ всех модификаций, Су-9, Су-11, Ил-14, Ту-104, Ту-124, Су-15. Всего летчик освоил 25 типов самолетов и выполнил 127 парашютных прыжков. После завершения службы Александр Скворцов более 20 лет прожил в Одессе, где продолжал работу в области науки и образования, читал лекции, публиковался в научных сборниках вузов. Затем вернулся в Воронеж.
Александр Скворцов был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени, а также девятью медалями. Летчик стал основателем летно-космической династии. Двое его сыновей пошли по стопам отца. Один из них — Герой России Александр Скворцов-младший — летчик-космонавт России, 105-й космонавт России и 513-й космонавт мира, космонавт-испытатель отряда космонавтов, совершил три космических полета. Второй — Юрий Скворцов — летчик-истребитель.
— Скромный, доброжелательный, с неиссякаемым чувством юмора, Александр Александрович Скворцов пользовался огромным авторитетом у окружающих людей, у товарищей по КПРФ. До последнего дня жизни был энергичен и полон планов на будущее. Александра Александровича Скворцова больше нет с нами, но память о нем — замечательном человеке, настоящем коммунисте и советском космонавте — навсегда сохранится в наших сердцах, — выразили соболезнования в партии.