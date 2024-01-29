Теперь Брюлик. Что сейчас с йорком, спасённым из мусора

Йоркширский терьер по кличке Счастливчик, которого случайно обнаружили в груде мусора на перерабатывающем заводе в Петербурге, сейчас остаётся в стационаре, и это хорошо, поскольку там он под круглосуточным наблюдением. В приюте его назвали Брюлик. Ещё одно имя ему, напомним, дал сам спаситель — Феникс, или Феня.