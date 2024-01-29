Теперь Брюлик. Что сейчас с йорком, спасённым из мусора

Йоркширский терьер по кличке Счастливчик, которого случайно обнаружили в груде мусора на перерабатывающем заводе в Петербурге, сейчас остаётся в стационаре, и это хорошо, поскольку там он под круглосуточным наблюдением. В приюте его назвали Брюлик. Ещё одно имя ему, напомним, дал сам спаситель — Феникс, или Феня.
«Врачам удалось стабилизировать состояние собаки, а вчера нефролог уже одобрил анестезию. Теперь можно провести необходимые манипуляции под наркозом и сделать жизнь Счастливчика немного лучше», — рассказывает «Первый Спецтранс» в своём канале 29 января.
У собаки выявлены болезни печени и почек, ему требуются консультации диетолога, тщательно подобранная диета, а также дорогие лекарства для поддержания работы сердца. Если вы хотите помочь или взять питомца, понимая все предстоящие трудности и вызовы, свяжитесь с центром «Шпиц апероль».
«Куратор Счастливчика уже связалась с несколькими потенциальными хозяевами, а когда собаку выпишут из клиники, назначит встречи», — отмечают в компании.
Напомним, несколько дней назад йоркширского терьера чудом обнаружили на мусороперерабатывающем заводе в Обухово. Пёс приехал в спрессованном мусоре и чуть не оказался в измельчителе, но водитель грейфера разглядел, как что-то шевелится. Ветеринар выявил у собаки целый ряд проблем, и её поместили в ветклинику.