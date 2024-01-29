Умер руководитель лагеря «Хочу стать десантником» Михаил Булулуков

Глава города отметил, что это огромный удар не только для родных и близких, но и для всех, кто был с ним знаком. Новость о смерти Михаила Булулукова тяжело восприняли коллеги, ребята и их родители.
Михаил Юрьевич всю свою жизнь служил стране и её жителям. Ему вручали многочисленные награды. Среди них ордена, медали и благодарственные письма Президента РФ.
После увольнения в запас он занимался развитием патриотического движения в Нижнем Новгороде. В том числе он работал с трудными подростками, детьми с ограниченными возможностями здоровья и их семьями. Для них он стал наставником, опорой и примером.
Церемония прощания состоится 30 января в полдень на Бугровском кладбище (ул. Пушкина, 34).