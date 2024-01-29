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Музей транспорта Москвы запустил экскурсии «Метро. Начало эпохи»

Музей транспорта Москвы запустил в столичной подземке экскурсии «Метро. Начало эпохи», посвященные Сокольнической и Арбатско-Покровской линиям. Об этом сообщается в телеграм-канале городского Дептранса.
БКЛ
Источник: Агентство «Москва»

Участники мероприятия смогут узнать об истории станций, строителях метро и об идеологической составляющей архитектуры «дворцов для народа». Начало туристической экскурсии будет начинаться со станции «Сокольники», а завершаться на «Площади Революции».

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, сейчас метро столицы является одним из самых развитых транспортных систем в мире.

«О том, как начиналось строительство метро в городе, и как первые линии повлияли на жизнь москвичей, можно узнать на экскурсиях Музея транспорта Москвы. Они буду проходить каждую неделю с 4 февраля», — заявил Ликсутов.

Экскурсии будут организовывать по воскресеньям. Купить билет можно на сайте.

метро