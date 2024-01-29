Музей транспорта Москвы запустил экскурсии «Метро. Начало эпохи»

Участники мероприятия смогут узнать об истории станций, строителях метро и об идеологической составляющей архитектуры «дворцов для народа». Начало туристической экскурсии будет начинаться со станции «Сокольники», а завершаться на «Площади Революции».
Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, сейчас метро столицы является одним из самых развитых транспортных систем в мире.
«О том, как начиналось строительство метро в городе, и как первые линии повлияли на жизнь москвичей, можно узнать на экскурсиях Музея транспорта Москвы. Они буду проходить каждую неделю с 4 февраля», — заявил Ликсутов.
Экскурсии будут организовывать по воскресеньям. Купить билет можно на сайте.