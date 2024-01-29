«Будут призывать»: рэпер Vacío проходит медкомиссию в военкомате

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат рэпера Vacío (настоящее имя — Николай Васильев) Роман Попов рассказал в интервью НСН, что музыкант сейчас проходит медкомиссию, которая определит его категорию годности.
«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают — туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена», — сообщил адвокат.
По словам Попова, в Екатеринбурге Vacío не призвали из-за проблем со здоровьем. Однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии.
«За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации — службу пройдет!» — сказал Попов.
В декабре прошлого года Vacío оказался в центре скандала за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Следуя дресс-коду гости пришли в полуобнаженном виде.
Образ исполнителя оказался самым эпатажным. Музыкант посетил праздник в одном носке, прикрывающем его гениталии.
За это Васильева арестовали на 15 суток, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
Шестого января Лефортовский суд Москвы повторно арестовал Васильева на десять суток — за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотруднику полиции.
Восьмого января рэперу вручили повестку для прохождения срочной службы.
Позже рэпер признал, что «в погоне за хайпом и драйвом» он переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой.
* Экстремистская организация, запрещена в России.