Странные пушистые грибы растут в Удельном парке: над ними не властны ни снег, ни оттепель

В Удельном парке продолжают расти грибы, и это даже не связано с продолжающимися оттепелями. Флеогену буковую (Phleogena faginea) не знают даже опытные грибники: это гриб не пищевой, крохотный, растёт на сухостоях.
«Несмотря на обильную снежную зиму, эти малыши до сих пор стоят на отвесном стволе, чем меня очень порадовали», — рассказывает 29 января фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Флеогена буковая — нередкий гриб для многих регионов России, но, например, в Тверской области он занесён в Красную книгу. Под опасность этот вид ставит уничтожение сухостоя.