Температура в Новосибирске начнет повышаться 1 февраля

1 февраля в Новосибирске начнет повышаться температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Во вторник, 30 января, ночью ожидаются заморозки до −23 градусов. Днем температура повысится до −12…-14. Специалисты предупреждают о скользких дорогах и снеге.
В среду, 31 января, ночью потеплеет до −18 градусов. Днем термометры покажут около −11…-13. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
В четверг, 1 февраля, столбики термометров днем поднимутся до −3…-5 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег.