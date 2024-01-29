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Температура в Новосибирске начнет повышаться 1 февраля

Термометры покажут до −5 градусов днем.
Сейчас в Ричмонде: +6° 6 м/с 75% 753 мм рт. ст. +7°
Зима
Источник: РИА "Новости"

1 февраля в Новосибирске начнет повышаться температура воздуха. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Во вторник, 30 января, ночью ожидаются заморозки до −23 градусов. Днем температура повысится до −12…-14. Специалисты предупреждают о скользких дорогах и снеге.

В среду, 31 января, ночью потеплеет до −18 градусов. Днем термометры покажут около −11…-13. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг, 1 февраля, столбики термометров днем поднимутся до −3…-5 градусов. В течение дня ожидается небольшой снег.