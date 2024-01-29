Паспорт не нужен: в ЗАГСе прокомментировали возможность браков по биометрии в Самарской области

В России 16 января 2024 года зарегистрировали первый брак по биометрии. Союз без предъявления паспортов заключили молодые учителя из Воронежской области. Церемония состоялась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Дарья и Роман Бабаевы из Воронежской области вступили брак, подтвердив свою личность через планшет. До этого они загрузили свои биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), которая работает с 2018 года. В ней можно сохранить фото лица и запись голоса для дистанционного подтверждения личности и получения различных цифровых услуг: финансовых, образовательных, государственных. Стандартную биометрию может зарегистрировать любой пользователь Госуслуг прямо в приложении, подтвержденную в банке.
В Самаре пока без новшеств
В Самарской области подобного новшества пока нет и в ближайшее время, скорее всего, не будет. Об этом говорится в ответе регуправления ЗАГС на запрос «КП-Самара».
— В соответствии с действующим законодательством государственная регистрация заключения брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак, при предъявлении документов, удостоверяющих личность (паспортов), — ответили «Комсомолке». — Государственная регистрация заключения брака с использованием биометрических данных (без предъявления паспорта) станет возможной только после внесения соответствующих изменений в федеральный закон от 15.11.1997 Nº 143-Ф3 «Об актах гражданского состояния».
Возможна аннуляция браков
Мы обратились за консультацией к адвокату по семейному праву Ирине Акулиной. Вот что она ответила насчет брака по биометрии:
— Свадьба воронежской пары с применением технологий нашего времени является примером того, как можно создать новый формат традиций. Но возникает вопрос: насколько законно был зарегистрирован брак и не подлежит ли он признанию недействительным, так как законодатель действительно пока не вносил изменений в статью 7 в ФЗ «Об актах гражданского состояния» № 143-ФЗ, — сказала Ирина Акулина. — Но в то же время статья 11 федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ говорит, что использование единой биометрической системы приравнивается к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих личность. Думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать, как подаются иски об оспаривании таких браков, и точку в разрешении данного вопроса, как всегда, выставит, Верховный суд.