Паспорт не нужен: в ЗАГСе прокомментировали возможность браков по биометрии в Самарской области

— Свадьба воронежской пары с применением технологий нашего времени является примером того, как можно создать новый формат традиций. Но возникает вопрос: насколько законно был зарегистрирован брак и не подлежит ли он признанию недействительным, так как законодатель действительно пока не вносил изменений в статью 7 в ФЗ «Об актах гражданского состояния» № 143-ФЗ, — сказала Ирина Акулина. — Но в то же время статья 11 федерального закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ говорит, что использование единой биометрической системы приравнивается к действиям по предъявлению документов, удостоверяющих личность. Думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать, как подаются иски об оспаривании таких браков, и точку в разрешении данного вопроса, как всегда, выставит, Верховный суд.