Собянин рассказал о строительстве станции метро «Генерала Тюленева»

«Станция “Генерала Тюленева” — это станция строящейся Троицкой линии метро. В целом ветка должна быть запущена в конце этого года, по крайней мере, все основные строительные работы будут завершены. Здесь, на “Генерала Тюленева”, высокая готовность станции, уже идут отделочные работы. Станция, надеюсь, будет очень востребована жителями, в пешей доступности будут находиться около 60 тысячи жителей, они получат, конечно, совсем другую транспортную доступность — и до Большой кольцевой линии, и до МЦК (Московское центральное кольцо)», — сказал Собянин.