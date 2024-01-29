В Омской области продлили режим повышенной готовности до конца марта

В Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 31 марта. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением ковида.
По данным регионального минтруда, эпидемиологическая ситуация в Омской области остаётся стабильной: так, с 22 по 28 января в регионе зафиксировали столько же случаев заболевания, сколько и неделей ранее.
Тем не менее, ковидные ограничения в Омской области останутся. Омичам советуют трепетно относиться к здоровью, в случае недомогания обратиться к врачу и оставаться дома.