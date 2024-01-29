Волгоградцы обсуждают слухи об уходе главы регионального СУ СКР

В ТГ-канале Brief появилось сообщение о том, что и. о. главы регионального СУ СКР стал первый замруководителя Дмитрий Буравцов. При этом, утверждают в Brief, якобы нет точных сведений об уходе в отставку или отпуск действующего руководителя ведомства Василия Семенова.