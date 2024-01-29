Волгоградцы обсуждают слухи об уходе главы регионального СУ СКР

В ТГ-канале Brief появилось сообщение о том, что и. о. главы регионального СУ СКР стал первый замруководителя Дмитрий Буравцов. При этом, утверждают в Brief, якобы нет точных сведений об уходе в отставку или отпуск действующего руководителя ведомства Василия Семенова.
«С новым руководителем уже взаимодействует председатель СКР Александр Бастрыкин», — пишет ТГ-канал.
Отметим, что официальной информации об отставке главы СУ СКР по Волгоградской области не поступало. На сайте ведомства также сведения о руководстве управления не менялись.
По данным «Волгоградской правды.ру», в настоящее время глава регионального СУ СКР Василий Семенов находится в ежегодном отпуске, после которого планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.
И. о. главы ведомства временно назначен первый замруководителя Дмитрий Буравцов.