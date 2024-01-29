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Волгоградцы обсуждают слухи об уходе главы регионального СУ СКР

В соцсетях распространяется информация о кадровых перестановках в СУ СКР по Волгоградской области. Официально слухи в ведомстве не комментируют, но, как стало известно «Волгоградской правде.ру», поводом для них послужил уход руководителя регионального управления СКР в очередной плановый отпуск.
Источник: Волгоградская правда

В ТГ-канале Brief появилось сообщение о том, что и. о. главы регионального СУ СКР стал первый замруководителя Дмитрий Буравцов. При этом, утверждают в Brief, якобы нет точных сведений об уходе в отставку или отпуск действующего руководителя ведомства Василия Семенова.

«С новым руководителем уже взаимодействует председатель СКР Александр Бастрыкин», — пишет ТГ-канал.

Отметим, что официальной информации об отставке главы СУ СКР по Волгоградской области не поступало. На сайте ведомства также сведения о руководстве управления не менялись.

По данным «Волгоградской правды.ру», в настоящее время глава регионального СУ СКР Василий Семенов находится в ежегодном отпуске, после которого планирует вернуться к исполнению своих обязанностей.

И. о. главы ведомства временно назначен первый замруководителя Дмитрий Буравцов.