Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на февраль

Совсем скоро наступит последний зимний месяц, а там уже и до весны недалеко. На днях синоптики опубликовали прогноз погоды на февраль 2024 в Башкирии. И если январь отметился и сильными морозами, и снегопадами, то конец зимы, согласно долгосрочному прогнозу, будет довольно теплым и без существенных осадков.
НА СЕВЕРЕ БАШКИРИИ ПОТЕПЛЕНИЕ ДО 0, НА ВОСТОКЕ ВОЗМОЖНЫ НОЧНЫЕ ЗАМОРОЗКИ.
Впрочем, о том, что февраль в этом году выдастся теплым и малоснежным, синоптики говорили еще в прошлом году, когда публиковали вероятностный прогноз погоды на отопительный период 2023—2024. Средняя температура воздуха ожидалась выше средней — то есть выше −11,7 градусов. Если говорить о количестве снежных осадков, этот показатель прогнозировался в пределах нормы.
Так в северных районах республики начало февраля порадует теплыми деньками: −3; −6 днем и до −10 по ночам. Вторая неделя будет прохладнее на пару-тройку градусов, а уже начиная со второй половины месяца дневная температура воздуха не опустится ниже −2, а ночью ниже −8. Конец февраля на севере Башкирии отметится дождем вперемешку со снегом и потеплением до 0.
Немного прохладнее выдастся конец зимы на востоке Башкирии. В первой половине февраля средняя дневная температура будет колебаться на уровне −6; −12, по ночам возможны заморозки до −20. Во второй половине месяца все больше будет ощущаться приближение весны: днем столбики термометров покажут −4; −6 градусов, ночью — около −9. Осадки ожидаются кратковременные и довольно слабые.
В западных районах республики первая неделя февраля будет довольно снежной и ветреной, хоть и относительно теплой: примерно −17 градусов ночью и −6; −9 днем. Со второй половины месяца ожидается циклон с потеплением до −2 и дождями со снегом. Такая погода сохранится вплоть до марта.
НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ ОЖИДАЮТСЯ СНЕГОПАДЫ.
А вот на юге Башкирии в феврале снега ожидается больше, чем на остальной территории республики. Речь не идет о серьезных снегопадах, они прогнозируются только в первой неделе месяца вместе с потеплением до — 3. Примерно на такой отметке средняя температура воздуха днем продержится до конца месяца, опускаясь ночью до −7; −11.
Что касается Уфы, то в начале месяца возможно башкирскую столицу зацепит приходом циклона, который будет сопровождаться обильными снегопадами и потеплением до −1. Вторая неделя февраля напомнит о себе небольшими ночными заморозками до −15, а вот уже начиная со второй половины месяца снова вернется тепло. Средняя температура воздуха ночью составит −5; −7 градусов, днем около −1; −3. Также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.
Напомним, что этот прогноз погоды все же является всего лишь вероятностным, а значит, все может измениться с приходом циклона или затоком арктических воздушных масс.