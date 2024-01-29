Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на февраль

Что касается Уфы, то в начале месяца возможно башкирскую столицу зацепит приходом циклона, который будет сопровождаться обильными снегопадами и потеплением до −1. Вторая неделя февраля напомнит о себе небольшими ночными заморозками до −15, а вот уже начиная со второй половины месяца снова вернется тепло. Средняя температура воздуха ночью составит −5; −7 градусов, днем около −1; −3. Также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.