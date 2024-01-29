Собянин: Завершили строительство двух путепроводов около ТЦ «Мега Теплый Стан»

Сергей Собянин открыл движение по двум путепроводам в районе торгового центра (ТЦ) на 41-м километре МКАД. Они обеспечат прямой выезд на дублер Калужского шоссе.
«Закончили две эстакады в районе ТЦ “Мега Теплый Стан”, которые улучшат подъезды как к самому торговому центру, одному из крупнейших, улучшат ситуацию в Коммунарке и разгрузят частично Калужское шоссе и МКАД в этом районе. Объект небольшой, но важный», — сказал мэр Москвы.
Строительство началось в октябре 2022 года и завершилось в январе 2024-го — на три месяца раньше контрактного срока.
Для подъезда к торговому центру «Мега Теплый Стан» построили двухполосный путепровод длиной 430 метров со съездом с Коммунарского шоссе (дублера Калужского шоссе). Выехать с территории ТЦ теперь можно по однополосному путепроводу длиной 328 метров со съездом на дублер. Ранее автомобилисты пользовались Калужским шоссе и МКАД, что приводило к затруднениям движения.
Выезд с его территории в сторону поселка Коммунарка теперь займет менее одной минуты — маршрут сократился до 500 метров. Не менее комфортным станет и заезд с Коммунарского шоссе: этот путь стал втрое короче.
Кроме того, улучшится транспортное обслуживание свыше 115 тысяч жителей поселения Сосенского — в первую очередь поселков Газопровод и Коммунарка.
По предварительным оценкам, в утренний час пик сократится время в пути на следующих участках:
— дублер МКАД на внутренней стороне от Коммунарского шоссе до Профсоюзной улицы — на 17 процентов;
— дублер Калужского шоссе от Проектируемого проезда № 812 до съезда к торговому центру — на 25 процентов;
— Проектируемый проезд № 7033 от Коммунарского до Калужского шоссе — на 33 процента.
Всего в рамках проекта построено 1,5 километра дорог, включая двухполосный съезд с МКАД к торговому центру длиной 642 метра с двумя полосами движения в одном направлении. Также было расширено Коммунарское шоссе на участке от поселка Газопровод до торгового центра (91 метр, по одной полосе в каждом направлении). Помимо этого, специалисты выполнили перекладку 20 километров инженерных коммуникаций. В рамках благоустройства разбили 2,9 гектара газона и высадили около 7,7 тысячи деревьев и кустарников.
«В ближайшие годы планируем построить еще ряд дорожных объектов, которые упростят подъезды к ТЦ и разгрузят МКАД и Калужское шоссе», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В их числе два путепровода протяженностью 1,8 километра со съездом с Калужского шоссе к строящейся станции метро «Корниловская» и агрокластеру «ФУД СИТИ». Закончится второй этап реконструкции развязки МКАД с Профсоюзной улицей со строительством дополнительного путепровода и двух подземных пешеходных переходов. Кроме того, в районе торгового центра откроются две станции новой Троицкой линии метро — «Тютчевская» и «Корниловская».