Собянин: Завершили строительство двух путепроводов около ТЦ «Мега Теплый Стан»

Всего в рамках проекта построено 1,5 километра дорог, включая двухполосный съезд с МКАД к торговому центру длиной 642 метра с двумя полосами движения в одном направлении. Также было расширено Коммунарское шоссе на участке от поселка Газопровод до торгового центра (91 метр, по одной полосе в каждом направлении). Помимо этого, специалисты выполнили перекладку 20 километров инженерных коммуникаций. В рамках благоустройства разбили 2,9 гектара газона и высадили около 7,7 тысячи деревьев и кустарников.