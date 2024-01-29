Изображение самого необычного долгостроя в Калининграде запатентовали

«Несмотря на то, что наш “шар” еще официально не достроен, его изображение уже стало одним из новых символов Калининграда. Наряду с другими достопримечательностями города он активно используется в различных сферах жизни», — сказала Светлана Сивкова.
Патент музея есть на филиал калининградского музея — ледокол «Красин», который стоит в центре Петербурга, пишет «Интерфакс». Также есть патент на название популярного калининградского ежегодного праздника «День селедки».
Ожидается выдача патента на изображение еще одного музейного объекта — Королевских ворот в Калининграде.