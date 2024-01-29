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Изображение самого необычного долгостроя в Калининграде запатентовали

КАЛИНИНГРАД, 29 января, ФедералПресс. Калининградский Музей Мирового океана запатентовал изображение шарообразного здания «Планета Океан». Как заявила директор учреждения Светлана Сивкова, патенты помогают получать финансовые средства, необходимые для содержания и развития многочисленных музейных филиалов. Патент на здание «Планета Океан» стал третьим в активе учреждения. Остается дождаться, когда огромное здание-шар достроят.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Несмотря на то, что наш “шар” еще официально не достроен, его изображение уже стало одним из новых символов Калининграда. Наряду с другими достопримечательностями города он активно используется в различных сферах жизни», — сказала Светлана Сивкова.

Патент музея есть на филиал калининградского музея — ледокол «Красин», который стоит в центре Петербурга, пишет «Интерфакс». Также есть патент на название популярного калининградского ежегодного праздника «День селедки».

Ожидается выдача патента на изображение еще одного музейного объекта — Королевских ворот в Калининграде.

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