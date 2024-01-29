В Самарской области потеплеет до 0 градусов

Как сообщает приволжское УГМС, на рабочей неделе, которая началась 29 января 2024 года, погоду будет определять атлантический циклон, перемещающийся по северным широтам. Он принесет в Самарскую область небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ветер.