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В Самарской области потеплеет до 0 градусов

Температура воздуха повысится уже 30 января 2024 года. К концу рабочей недели атмосферное давление упадет, пойдет снег.
Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 70% 755 мм рт. ст. +7°

Как сообщает приволжское УГМС, на рабочей неделе, которая началась 29 января 2024 года, погоду будет определять атлантический циклон, перемещающийся по северным широтам. Он принесет в Самарскую область небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, а также ветер.

Во вторник, 30 января, днем воздух ночью остынет до минус 5 — 10 градусов, днем — прогреется до 0 градусов.

В среду, 31 января, ночью ожидается минус 3 — 8 градусов, днем — 0 — минус 5 градусов.

В первый день февраля будет небольшое короткое похолодание: ночью — минус 6 — 11 градусов, днем — минус 2 — 7 градусов.

В пятницу, 2 февраля, ночью снова минус 3 — 8, днем — 0 — минус 5 градусов. Атмосферное давление упадет на 10 пунктов ниже нормы, оставшись таким (737 — 738 мм рт. ст.) и в субботу, 3 февраля. Температура воздуха в субботу будет той же, что и в пятницу.