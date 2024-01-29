Волк Макар, которого подбросили в зооцентр под Волгоградом, скончался

Специалисты ждали результатов ПЦР-теста, однако ночью Макар умер. Представители зооцентра рассказали, что у них нет данных о биографии животного и сделанных ему прививках.

Сначала решили, что у волка был парвовирус. Он представляет опасность и для остальных животных. Однако версия, к счастью, не подтвердилась. В настоящий момент проверяется подозрение на лептоспироз, необходим результат ПЦР-теста.