В Самаре к 2026 году появятся два новых кладбища

В Самаре к 2025 году появится кладбище «Воскресенка», которое уже проектируют, а к 2026 году — места для захоронения в районе поселка Ясная Поляна. Сведения об этом содержатся в проекте муниципальной программы о развитии сферы ритуальных услуг от 25 января 2024 года.