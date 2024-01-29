В Самаре к 2026 году появятся два новых кладбища

В Самаре к 2025 году появится кладбище «Воскресенка», которое уже проектируют, а к 2026 году — места для захоронения в районе поселка Ясная Поляна. Сведения об этом содержатся в проекте муниципальной программы о развитии сферы ритуальных услуг от 25 января 2024 года.
— В настоящее время проектная документация на выполнение работ по благоустройству нового муниципального кладбища направлена на экспертизу для получения заключения. Сумма затрат и дополнительного финансирования будет определена по факту готовности проектной документации, — говорится в документе по поводу кладбища «Воскресенка».
Пока средства из бюджета на размещение кладбищ уменьшены на 17,2 и 12 млн рублей соответсвенно.