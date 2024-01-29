Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники

Об этапах их проектирования и строительства доложил директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов. Так, речь шла о семи объектах, три из которых — это объекты первичного звена с федеральным софинансированием. В частности, это детская поликлиника в Самаре в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, рассчитанная на 500 посещений в смену. Также появятся поликлиники в Кинеле и в селе Подстепки Ставропольского района.