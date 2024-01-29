Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники

Так, продолжается работа по проектированию международного межвузовского кампуса IT-направления. Напомним, концессионное соглашение о его создании было заключено между Правительством Самарской области и ООО «ПроКампус № 1». График проектирования предусматривает два этапа — это объекты жилого блока и объекты научно-образовательного пространства. В ближайшее время администрацией городского округа Самара будет завершена подготовка нормативно-правовой документации, необходимой для согласования архитектурно-градостроительного облика объектов кампуса в соответствии с действующим законодательством. Дмитрий Азаров поручил главе г. о. Самара Елене Лапушкиной лично контролировать исполнение задачи по подготовке нормативно-правовой документации в необходимые сроки.
Также на совещании рассмотрели планы по строительству в регионе объектов здравоохранения в соответствии с нацпроектами, реализуемыми по решению Президента РФ Владимира Путина.
Об этапах их проектирования и строительства доложил директор ГКУ СО «Управление капитального строительства» Евгений Тихонов. Так, речь шла о семи объектах, три из которых — это объекты первичного звена с федеральным софинансированием. В частности, это детская поликлиника в Самаре в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского, рассчитанная на 500 посещений в смену. Также появятся поликлиники в Кинеле и в селе Подстепки Ставропольского района.
Запланированы проектирование и реконструкция с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения — больницы общества «Красного Креста» и здания для детского хосписа в Самаре на ул. 22-го Партсъезда. Еще два объекта здравоохранения — корпуса существующих медучреждений в поселке Варламово Сызранского района и селе Камышла Камышлинского района — планируются к проектированию реконструкции.
Напомним, всего с 2018 года в регионе построено более 150 новых объектов здравоохранения, в том числе более 30 за прошлый год. В 445 медицинских подразделениях выполнен ремонт, в том числе в 2023 году — в 112 объектах учреждений.