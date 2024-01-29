Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги

Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения «Мир через культуру» и «Знамя Мира», был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности «Русских сезонов», активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. В 1935 году он выступил автором международного договора «Пакт мира» (Пакт Рериха) о защите культурного наследия во всем мире.