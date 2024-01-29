Автографы художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автографы русского художника Николая Рериха выставят на онлайн-торги 1 февраля суммарно за 250 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».
«Литфонд» выставит на аукцион в Екатеринбурге автографы Николая Рериха. Предстоящий онлайн-аукцион пройдет 1 февраля на платформе Bidspirit в 19.00 по московскому времени и в 21.00 по времени Екатеринбурга", — говорится в сообщении.
Отмечается, на торги будет выставлен автограф Рериха на литографии с картины его младшего сына Святослава Рериха «Портрет Н. К. Рериха со священным ларцом» за 180 тысяч рублей. Работа выполнена в Нью-Йорке в конце 1920-х годов способом хромолитографии и издана по инициативе Нью-Йоркского музея Николая Рериха. Внизу расположена собственноручный автограф: «An come Serge Fleury — amitir cordiale. Paris. 9.X.1930» («Графу Сержу Флери — сердечному другу. Париж. 9.X.1930»).
Кроме того, на аукционе будет представлено машинописное письмо-сертификат Рериха с его подписью (Индия, Наггар, 1933 г.) за 70 тысяч рублей. Документ имеет слева вверху тисненный герб Рерихов и содержит текст на английском языке.
Николай Рерих родился 9 октября 1874 году в Санкт-Петербурге. Его наследие насчитывает более семи тысяч работ, в числе которых картины, мозаика, фрески, наброски и эскизы декораций. Художник основал международные культурные движения «Мир через культуру» и «Знамя Мира», был Академиком Императорской Академии художеств, успешно работал как сценограф в частности «Русских сезонов», активно участвовал в проектах по защите и возрождению русской старины. В 1935 году он выступил автором международного договора «Пакт мира» (Пакт Рериха) о защите культурного наследия во всем мире.