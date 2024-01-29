Сколько иностранцев получили отказ на въезд в Молдову — данные Погранполиции

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. С 22 по 28 января Пограничная полиция Молдовы выписала штрафы за различные нарушения на сумму 220 200 леев (около 12,4 тысячи долларов), сообщили в ведомстве.
За неделю ведомство взыскало штрафы на общую сумму в 108 000 леев.
Запрет на въезд в Молдову за этот период получили 92 иностранца, не пустили в страну 28 транспортных средств.
Границу с Молдовой за неделю пересекли 271 518 человек, а также 72 973 единицы автотранспорта.
Самой «активной» остается граница с Румынией, на нее приходится 55% от общего числа пересечений. Около 28% пересечений зафиксировано в пунктах пропуска, расположенных на молдавско-украинской границе, 17% приходится на воздушную границу.
Наиболее загруженными за указанный период были КПП Леушены, Кишиневский международный аэропорт, Скуляны, Джурджулешты и Атаки.