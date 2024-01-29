Кубанская учительница сменила работу и вошла в книгу рекордов России

Первое стихотворение она написала в 7 лет, но заниматься любимым делом не было возможности. В школе она преподавала русский язык и литературу, однако потом начала активно писать сказки и попала в Книгу рекордов России за свои достижения. За 72 года Лариса Степанова накопила жизненный и творческий опыт, это помогло ей создать свои произведения. В основе них христианские мотивы — писатель призывает читателей любить ближних, сообщает smotrim.ru.