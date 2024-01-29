Дождь и снег: какой будет погода в Казахстане 30 января

АЛМАТЫ, 29 янв — Sputnik. Синоптическую ситуацию в Казахстане в ближайшие дни будет формировать Северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 23−25, днем 13−15 мороза.
Алматы: облачно, временами осадки (преимущественно снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем около 0 градусов.
Шымкент: переменная облачность, осадки, в первой половине ночи сильные осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 2−4 тепла.