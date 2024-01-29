Дождь и снег: какой будет погода в Казахстане 30 января

АЛМАТЫ, 29 янв — Sputnik. Синоптическую ситуацию в Казахстане в ближайшие дни будет формировать Северо-западный циклон, который обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Казгидромет. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов по-прежнему сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно снег), в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.