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CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года по допинговому делу

Фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за применение допинга. Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал окончательное решение по допинговому делу российской спортсменки.
Источник: ИА Татар-информ

«Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начинающейся 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении на официальном сайте CAS.

При этом все соревновательные результаты Камилы Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы. В том числе, завоеванные титулы, награды, медали и призовые средства за выступления в этот период.

Расследование по делу Валиевой продолжалось с февраля 2022 года. В допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не нашла вину Валиевой в применении допинга. По решению РУСАДА фигуристка была лишена золотой медали чемпионата России-2022, на котором и была взята положительная допинг-проба.

После этого Валиева успела выиграть чемпионат Европы, а также командный турнир на Олимпийских играх-2022. Фигуристке позволили продолжить выступления на время разбирательства по ее допинговому делу. Валиева успела выиграть две медали на чемпионате страны и победить на трех этапах Гран-при России.