CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года по допинговому делу

После этого Валиева успела выиграть чемпионат Европы, а также командный турнир на Олимпийских играх-2022. Фигуристке позволили продолжить выступления на время разбирательства по ее допинговому делу. Валиева успела выиграть две медали на чемпионате страны и победить на трех этапах Гран-при России.