CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года по допинговому делу

«Камила Валиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и наказана четырехлетней дисквалификацией, начинающейся 25 декабря 2021 года», — говорится в заявлении на официальном сайте CAS.
При этом все соревновательные результаты Камилы Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы. В том числе, завоеванные титулы, награды, медали и призовые средства за выступления в этот период.
Расследование по делу Валиевой продолжалось с февраля 2022 года. В допинг-пробе российской фигуристки был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не нашла вину Валиевой в применении допинга. По решению РУСАДА фигуристка была лишена золотой медали чемпионата России-2022, на котором и была взята положительная допинг-проба.
После этого Валиева успела выиграть чемпионат Европы, а также командный турнир на Олимпийских играх-2022. Фигуристке позволили продолжить выступления на время разбирательства по ее допинговому делу. Валиева успела выиграть две медали на чемпионате страны и победить на трех этапах Гран-при России.