В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра

Народный артист СССР Юрий Соломин более 30 лет был художественным руководителем Малого театра. 11 января он умер в возрасте 88 лет. За два дня до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта. 15 января его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.