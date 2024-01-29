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В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра

Новым главным режиссером Государственного академического Малого театра стал Алексей Дубровский, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.
Заслуженный артист России Алексей Дубровский
Источник: РИА "Новости"

«Талантливый актер, режиссер, педагог Щепкинского училища — Алексей Владимирович имеет за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Он поступил в труппу в 2013 году и долгие годы работал вместе с Юрием Мефодьевичем [Соломиным], будучи его заместителем по творческим вопросам», — написала она.

Народный артист СССР Юрий Соломин более 30 лет был художественным руководителем Малого театра. 11 января он умер в возрасте 88 лет. За два дня до этого актера выписали из больницы, где он находился с ноября после микроинсульта. 15 января его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Материал дополняется.

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