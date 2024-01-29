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Особый режим на границе Крыма и Херсона будет действовать до конца СВО

Введение особого режима на границе между Крымом и Херсонской областью закрепит список необходимых документов для проезда и регламентирует штрафы за нарушение правил.
Финляндия
Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.

По его словам, такая система будет действовать до окончания СВО. Эксперт отметил, что с точки зрения организации вся система была отработана и не менялась, поскольку новые территории находятся на особых условиях.

После полной интеграции Херсонской и Запорожской областей в российское правовое поле и окончания СВО особый режим на границе с Крымом будет снят.

таможня