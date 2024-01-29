Из-за ОРВИ в Крыму закрыли на карантин 120 классов в школах и 63 группы в детсадах

В настоящее время в Крыму закрыты на карантин 120 классов в школах и 63 группы в детских садах. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета министров республики.
— В Крыму на карантин закрыто 120 школьных классов и 63 группы в детсадах, — говорится в сообщении.
Причиной для принятия такого решения стали случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Более 3 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение.
— В детских садах переведено 1264 воспитанника, — добавили в правительстве.
Напомним, из-за высокой заболеваемости ОРВИ в Крыму на карантин полностью закрыли две школы. На вынужденные каникулы ушли школьники в Первомайском и Бахчисарайском районах.