В Волгоградской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Роспотребнадзоре по Волгоградской области отметили, что рост заболеваемости обусловлен циркулирующими сезонными возбудителями респираторных вирусных инфекций. Речь идет о гриппе типа А, риновирусе, COVID-19, РС-вирусе, аденовирусе и метапневмовирусе.
Количество случаев COVID-19 снизилось на 1,5% — на 3 неделе января выявлено 315 таких случаев.
В Управлении Роспотребнадзора отметили, что самое эффективное средство — это профилактика. Мытье рук на 21% понижает риск передачи инфекций. Также спасает ношение масок.