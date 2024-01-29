В Волгоградской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Количество случаев COVID-19 снизилось на 1,5% — на 3 неделе января выявлено 315 таких случаев.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что самое эффективное средство — это профилактика. Мытье рук на 21% понижает риск передачи инфекций. Также спасает ношение масок.