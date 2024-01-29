Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему «Угрозы существования отрасли авторского права и интеллектуальной собственности в Казахстане». Как проект нового закона пытается монополизировать сферу авторских и смежных прав и лишить правообладателей самостоятельного управления в пользу российских организаций". Место проведения: микрорайон Самал-2, д. 58.