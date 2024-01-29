Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января

АСТАНА
В 11:00 состоится пресс-конференция Службы коммуникаций города Астана «О реализации проекта “Сапалы өнім”.
В 11:00 состоится пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Изучение возможности вовлечения казахстанских юристов в представление и защиту интересов Правительства РК».
В 12:00 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Налогообложение недропользователей и налоговый контроль крупных налогоплательщиков».
В 14:30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Итоги рейтинга образовательных программ 2023 года».
В 15:00 состоится заседание Мажилиса Парламента РК.
АЛМАТЫ
В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему «Угрозы существования отрасли авторского права и интеллектуальной собственности в Казахстане». Как проект нового закона пытается монополизировать сферу авторских и смежных прав и лишить правообладателей самостоятельного управления в пользу российских организаций". Место проведения: микрорайон Самал-2, д. 58.