Камила Валиева дисквалифицирована за допинг на 4 года
Дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.
Зеленский назвал численность ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ВСУ служат до 880 тыс. человек, при этом отметив, что это «миллионная» армия.
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале
Ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.
Премьер Грузии Гарибашвили подал в отставку
По словам политика, теперь он станет председателем правящей партии «Грузинская мечта».
Против протестующих во Франции фермеров вывели бронетехнику
Фермеры анонсировали, что полностью заблокируют Париж.
Главные новости к вечеру 29 января
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Камила Валиева дисквалифицирована за допинг на 4 года