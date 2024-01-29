Главные новости к вечеру 29 января

Камила Валиева дисквалифицирована за допинг на 4 года

Дисквалификация российской спортсменки отсчитывается с 25 декабря 2021 года.



Зеленский назвал численность ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в ВСУ служат до 880 тыс. человек, при этом отметив, что это «миллионная» армия.



В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию в феврале

Ситуация будет зависеть от графика лидеров Турции и России.



Премьер Грузии Гарибашвили подал в отставку

По словам политика, теперь он станет председателем правящей партии «Грузинская мечта».



Против протестующих во Франции фермеров вывели бронетехнику

Фермеры анонсировали, что полностью заблокируют Париж.