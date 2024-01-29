«Надеюсь, моментами он мной гордится». Марьям Тилляева о своем дедушке

«Мне кажется, что вы рядом, Бобо. Кажется, что вы слышите каждое мое слово и также, как в детстве, смотрите на меня своими добрыми и мудрыми глазами. Бобо, нам всем вас очень сильно не хватает. Мам (так Тилляева называет бабушку — прим. редакции) очень сильная, но не проходит ни дня, когда бы она вас не вспоминала», — отметила девушка в соцсетях.