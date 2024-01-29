«Надеюсь, моментами он мной гордится». Марьям Тилляева о своем дедушке

По словам блогерши, дважды в год, ближе ко дню рождения и дате кончины, они с бабушкой едут в Самарканд, чтобы навестить Ислама Каримова. Со слезами на глазах Марьям поделилась тем, что каждый раз для нее такие поездки становятся очень эмоциональными, ведь ей очень не хватает дедушки.
Девушка призналась, что в мавзолее чувствует энергетику покойного и по этой причине она любит оставаться там одна и разговаривать с ним, рассказывая о том, что происходит в ее жизни.
«Мне кажется, что вы рядом, Бобо. Кажется, что вы слышите каждое мое слово и также, как в детстве, смотрите на меня своими добрыми и мудрыми глазами. Бобо, нам всем вас очень сильно не хватает. Мам (так Тилляева называет бабушку — прим. редакции) очень сильная, но не проходит ни дня, когда бы она вас не вспоминала», — отметила девушка в соцсетях.
Внучка Каримова также добавила, что мечтает о такой же любви, которая была у бабушки с дедушкой.
«Надеюсь, моментами он мной гордится, моментами стыдится, но я стараюсь насколько это возможно», — отметила Марьям с грустью в своем видео.
Напомним, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов, управлявший страной с момента обретения ею независимости в 1991 году вплоть до своей смерти в 2016 году, родился 30 января 1938 года в Самарканде. Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни после перенесенного инсульта.