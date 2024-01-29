Мужчина принял роды у своей жены в Экибастузе

«Пока медики были в пути, диспетчер применила метод “удержания звонка” и инструктировала супруга роженицы, который находился рядом. Бригада прибыла на место через девять минут после вызова. К тому времени ребенок уже появился на свет. Нужно отдать должное мужчине, который принимал роды. Он не запаниковал и четко следовал установленному алгоритму. Во многом благодаря этому и с новорожденным мальчиком, и с его мамой все в порядке», — цитирует издание — пресс-службу областной станции скорой помощи.