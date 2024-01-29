Мужчина принял роды у своей жены в Экибастузе

Как пишет Pavon.kz, срочный вызов на пульт «103» поступил в ночь с 27 на 28 января. В Экибастузе у 36-летней женщины, которая находилась на 41-й неделе беременности, начались частые схватки.
«Пока медики были в пути, диспетчер применила метод “удержания звонка” и инструктировала супруга роженицы, который находился рядом. Бригада прибыла на место через девять минут после вызова. К тому времени ребенок уже появился на свет. Нужно отдать должное мужчине, который принимал роды. Он не запаниковал и четко следовал установленному алгоритму. Во многом благодаря этому и с новорожденным мальчиком, и с его мамой все в порядке», — цитирует издание — пресс-службу областной станции скорой помощи.
Мама и младенец в стабильном состоянии доставили в роддом Экибастуза.
СМИ также отмечает, что в прошлом году в Павлодарской области 22 ребенка появились на свет в домашних условиях.
Ранее 18 января в Астане в акушерском блоке Городской многопрофильной больницы № 2 родилась первая в 2024 году тройня. Счастливая мама малышей Ажар Кабитова вместе с мужем уже воспитывают дочь 2020 года рождения и двойню 2022 года рождения.