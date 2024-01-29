Что делать, если вы получили подозрительное письмо от «налоговой»?

Комитет государственных доходов сообщает, что уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.
Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет.
В связи с чем, КГД настоятельно рекомендует просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика по адресу cabinet.kgd.gov.kz.