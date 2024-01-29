Что делать, если вы получили подозрительное письмо от «налоговой»?

В Комитет государственных доходов обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку сообщений по наличию нарушений в рамках камерального контроля. Данные сообщения рассылались на электронные адреса налогоплательщиков, передает DKNews.kz.