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Что делать, если вы получили подозрительное письмо от «налоговой»?

В Комитет государственных доходов обратились налогоплательщики с жалобой на рассылку сообщений по наличию нарушений в рамках камерального контроля. Данные сообщения рассылались на электронные адреса налогоплательщиков, передает DKNews.kz.
Что делать, если вы получили подозрительное письмо от «налоговой»?
Источник: inbusiness.kz

Комитет государственных доходов сообщает, что уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.

Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет.

В связи с чем, КГД настоятельно рекомендует просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика по адресу cabinet.kgd.gov.kz.