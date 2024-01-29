Какой сегодня праздник: 30 января

Также каждый год 30 января отмечается очень интересный и необычный праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. По поверью, много веков назад жил бог Мороз (славяне считали его зимним воплощением бога Велеса), и была у него жена, которую звали Снежной Царицей. Растили они дочь-красавицу по имени Снегурочка. В старые времена в этот день старики рассказывали легенды и поверья, связанные с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самой распространенной из них была сказка о том, как юная Снегурка полюбила обычного парня, но когда наступила пора улетать на Север, потому что приближалась весна, она отказалась отправляться в дорогу. С первыми лучами солнца, которые согрели землю, девушка растаяла.