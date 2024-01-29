Какой сегодня праздник: 30 января

Что интересного произошло 30 января.
Сегодня отмечается школьный день ненасилия и мира (The School Day of Non-violence and Peace, DENIP). Инициатором его учреждения стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал в 1964 году. Отмечается этот день в школах по всему миру 30 января в память о Махатме Ганди, борце за независимость Индии, руководствовавшемся собственной философией ненасилия — сатьяграхой. Махатма Ганди был застрелен 30 января 1948 года. Махатма Ганди всю жизнь боролся против религиозных распрей и насилия, но в итоге умер насильственной смертью.
В Азербайджане сегодня отмечают День работников таможенной службы, который был установлен в 1997 году указом президента. День этот был выбран не случайно — 30 января 1992 года была создана первая таможенная служба независимой Азербайджанской Республики — Государственный комитет таможни. Однако история азербайджанской таможни начинается еще в XIX веке. В 1809 году была создана таможня Баку, она была частью Астраханского таможенного округа Российской империи.
А еще сегодня День круассана (National Croissant Day), отмечается ежегодно 30 января с вкусным теплым круассаном и щедрой порцией масла. Несмотря на то, что круассаны считаются французской фирменной выпечкой, они имеют австрийское происхождение.
История круассанов больше похожа на историю, полную приключений. Она начинается в 1683 году во время осады Вены Османской империей. Турки предприняли несколько попыток войти в Вену, но они не увенчались успехом. Они решили прорыть подземный туннель, но венские пекари, работавшие в подвальных кладовых, услышали шум копания и предупредили армию. Турки в тот раз не преуспели, и венским пекарям были оказаны высокие почести за спасение города. Пекари изготовили тесто в форме полумесяца, который является символом Турецкой империи, чтобы отпраздновать победу. Эта выпечка стала традиционной для завтрака в Вене.
Круассаны были привезены во Францию Августом Зангом и были представлены во Франции Марией Антуанеттой, а французские пекари уже усовершенствовали рецепт этой выпечки. Традиционные круассаны на завтрак были с начинкой из жасмина или шоколада и подавались с джемом и маслом. В начале 1970-х круассаны стали настолько популярными, что они заменили бутерброды и превратились из традиционных круассанов с двумя начинками в круассаны со множеством пикантных и сладких вариаций.
Также каждый год 30 января отмечается очень интересный и необычный праздник — День Деда Мороза и Снегурочки. По поверью, много веков назад жил бог Мороз (славяне считали его зимним воплощением бога Велеса), и была у него жена, которую звали Снежной Царицей. Растили они дочь-красавицу по имени Снегурочка. В старые времена в этот день старики рассказывали легенды и поверья, связанные с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самой распространенной из них была сказка о том, как юная Снегурка полюбила обычного парня, но когда наступила пора улетать на Север, потому что приближалась весна, она отказалась отправляться в дорогу. С первыми лучами солнца, которые согрели землю, девушка растаяла.
Исторические события 30 января в мире.
1790-й — в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка;
1894-й — Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток;
2003-й — в Бельгии легализованы однополые браки;
2007-й — вышла в продажу операционная система Windows Vista.
Исторические события 30 января в Казахстане.
1934-й — вступила в строй первая очередь Шымкентского свинцового завода. Шымкентский завод является одним из самых крупных переработчиков свинцовых отходов в странах СНГ;
2000-й — депутаты комитета сената парламента Республики Казахстан по международным делам, обороне и безопасности рассмотрели соглашение между правительствами Казахстана и Кыргызстана об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Шу и Талас.
Дни рождения знаменитостей 30 января в мире.
В 1923 году родился Леонид Гайдай — советский кинорежиссер, сценарист, актер (фильмы «Самогонщики», «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»);
в 1937 году родился Борис Спасский, советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер;
в 1951 году родился Фил Коллинз — английский рок-музыкант, композитор, продюсер.
Кто родился 30 января в Казахстане.
В 1963 году родился Сергей Волков — первый заместитель главного редактора газеты «Казахстанская правда» (скончался в 2018 году).
День смерти знаменитостей 30 января в мире.
В 1951 году умер Фердинанд Порше — автоконструктор, промышленник, создатель автомобиля Volkswagen;
в 1991 году умер Джон Бардин — американский физик, изобретатель транзистора, единственный в мире ученый, дважды удостаивавшийся Нобелевской премии в одной и той же номинации (1956 и 1972);
в 2014 году умер Жан Бабиле — французский танцовщик, балетмейстер, хореограф;
в 2015 году умер Желю Желев — болгарский политик и государственный деятель, президент Болгарии (1990−1992 и 1992−1997).
Народный праздник 30 января.
Сегодня отмечается народный праздник Антон Перезимник. Верующие православной церкви в этот день чтут память преподобного Антония Великого, Дымского. Другие названия праздника: Антонина-половина, Антонина Перезимняя, Антон Предзимник, Перезимье — середина зимы. Антоний Великий — святой, основатель монашества — родился в 251 году в Коме, в Верхнем Египте. В 285 году стал отшельником в египетской пустыне. Преподобный Антоний был первым ярким и принципиально новым представителем пустынного жительства: «он освятил монашескую отшельническую жизнь». Антоний не основывал монастырей и не мечтал о роли духовного наставника — аввы. Люди сами начали приходить к этому человеку, ушедшему жить в пустыню, чтобы проводить аскетическую и духовно-созерцательную жизнь. Видя его духовную мудрость, вокруг него собралось много учеников-пустынников и последователей.
День Антона Перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки. Также на Антона Перезимника следовало отваживать порчу.
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.