Какой сегодня праздник: 30 января

Сегодня отмечается школьный день ненасилия и мира (The School Day of Non-violence and Peace, DENIP). Инициатором его учреждения стал испанский поэт, учитель и пацифист Лоренцо Видал в 1964 году. Отмечается этот день в школах по всему миру 30 января в память о Махатме Ганди, борце за независимость Индии, руководствовавшемся собственной философией ненасилия — сатьяграхой. Махатма Ганди был застрелен 30 января 1948 года. Махатма Ганди всю жизнь боролся против религиозных распрей и насилия, но в итоге умер насильственной смертью.