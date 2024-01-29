Как мужчинам продлить жизнь

"Здоровая диета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых видов рака. Мужчинам следует убедиться, что их рацион полон фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов, постного мяса и рыбы. Мужчинам также необходимо обязательно ограничить потребление соли и сахара. Также необходимо пить много воды. В идеале — не менее 20 миллилитров воды (а не любой жидкости) на килограмм веса воды, — прокомментировал он.