Какие профессии были самыми высокооплачиваемыми в 2023 году

В 2023 году среднемесячная зарплата по стране составляла 4 551 000 сумов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 17,2%.
Самую высокую среднемесячную зарплату получали сотрудники сферы компьютерного программирования, консалтинга и других вспомогательных услуг — 16 409 000 сумов. Следом за ними расположились финансисты и страховщики — их зарплата составляла 13 323 000 сумов. В среднем 10 602 000 сумов получали специалисты информации и связи, 6 937 000 сумов — сотрудники, работающие в перевозках и хранении, 5 622 000 сумов — в промышленности.
Самые высокие среднемесячные зарплаты зафиксированы в Ташкенте, Навоийской, Ташкентской, Андижанской и Бухарской областях. Быстрее всего зарплаты росли в Фергане (19,1%), Ташкенте (18,7%), Джизаке (18,1%), Хорезме (18%) и Самарканде (17,8%).
Финансы и страхование.
Самый высокий показатель сложился во вспомогательной деятельности по предоставлению финансовых услуг и в страховании — 15 812 600 сумов, самый низкий — в финансовых услугах, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению — 13 252 700 сумов.
Больше всего финансистам и страховщикам платили в Ташкенте — 16 968 200 сумов, Андижанской — 12 331 100 сумов и Навоийской областях — 11 770 500 сумов. Высокие темпы роста зафиксированы в Самаркандской (136,2%), Наманганской (132%) и Навоийской (129,5%) областях.
Образование, здравоохранение и соцуслуги
Один из самых низких по сравнению с другими отраслями уровень среднемесячной зарплаты зафиксирован в образовании — 3 123 000 сумов, здравоохранении и социальных услугах — 3 002 600 сумов.
Самая высокая среднемесячная зарплата отмечена в сфере высшего образования — 7 359 400 сумов, а самая низкая — в дошкольном образовании — 1 714 400 сумов.
По регионам наиболее высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в Ташкенте — 5 073 400 сумов, Ташкентской — 3 098 500 сумов и Навоийской областях — 3 073 500 сумов. Высокие темпы роста отмечены в Ташкенте (120,8%), Хорезмской (117,3%) и Джизакской (116,7%) областях.
Наивысшие зарплаты в здравоохранении и предоставлении социальных услуг зафиксированы в Ташкенте — 3 672 700 сумов, в Каракалпакстане — 3 284 700 сумов и Хорезмской области — 3 268 100 сумов. Высокие темпы роста отмечены в Ташкенте (121,2%), Ферганской (122,1%) и Бухарской областях (119,3%).
Промышленность
Высокие показатели среднемесячной зарплаты сложились в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 8 320 800 сумов, электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха — 6 504 100 сумов и в обрабатывающей промышленности — 5 425 000 сумов.
Больше всего работникам промышленной сферы платили в Навоийской области — 8 449 100 сумов, в Ташкенте — 6 464 200 сумов, Андижанской — 5 681 300 сумов, Ташкентской — 5 648 000 сумов и Кашкадарьинской областях — 5 589 700 сумов.
Строительство
Больше всего платили строителям в Ташкентской — 7 589 500 сумов, Навоийской областях — 6 612 400 сумов и в Ташкенте — 6 037 000 сумов.
Торговля
Самая высокая зарплата была в оптовой и розничной торговле автомобилями и мотоциклами и их ремонте — 5 666 600 сумов. Самый низкий показатель отмечен в розничной торговле, кроме торговли автомобилями и мотоциклами — 4 699 700 сумов.
Больше всего работникам торговли платили в Ташкенте — 5 686 100 сумов, в Бухарской области — 4 639 700 сумов и Каракалпакстане — 4 057 600 сумов. Быстрее всего зарплаты росли в Ферганской области (182,3%), Каракалпакстане (139,3%), Андижанской (136,2%) и Сырдарьинской (133,6%) областях.
Перевозка и хранение
Сотрудники сферы в Ташкенте получали 7 959 800 сумов, в Хорезмской — 7 448 900 сумов и Бухарской областях — 6 962 800 сумов. Высокие темпы роста зафиксированы в Андижанской (193,8%), Самаркандской (168,2%) и Джизакской (163,2%) областях.
Услуги по проживанию и питанию
Больше всего платили в Самаркандской области — 4 690 300 сумов, Ташкенте — 4 243 800 сумов, и Каракалпакстане — 4 062 300 сумов.
Сфера искусства, развлечения и отдыха
Наиболее высокий показатель зарплаты сложился в Ташкентской — 5 798 600 сумов, Наманганской областях — 4 787 700 сумов и Ташкенте — 4 406 400 сумов.
Отметим, что при формировании показателя среднемесячной заработной платы за январь-декабрь 2023 года субъекты сельского хозяйства и малого предпринимательства не учитывались.