Какие профессии были самыми высокооплачиваемыми в 2023 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Агентство статистики подсчитало, какая среднемесячная номинальная заработная плата работников была установлена в прошлом году в разных сферах деятельности. Так, больше всех получали программисты — 16 с лишним миллионов сумов. Одни из низкооплачиваемых профессий — сотрудники сферы образования, здравоохранения и соцуслуг, сообщает корреспондент Podrobno.uz.