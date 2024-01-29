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Столбики термометров на юго-западе Беларуси во вторник поднимутся до +8°С

Погоду в республике определит область повышенного атмосферного давления, которое будет падать.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Облачно с прояснениями ожидается во вторник в Беларуси, характер погоды определит область повышенного атмосферного давления, сообщили в Белгидромете.

«В ночные и утренние часы местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного», — рассказали синоптики.

По их словам, температура воздуха минимальная ночью составит от 0 до −6°С, максимальная днем 0..+6°С.

По юго-западу страны ожидается до восьми градусов тепла, атмосферное давление будет падать, отметили в ведомстве.