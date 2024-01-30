Вечерний @Калининград: бегство асфальта, племенные «иноагенты» и в капкане судьбы

В Неманском районе местный житель высвободил косулю, которая намертво запуталась в колючей проволоке. Животное оказалось трехногим, одну из конечностей оно когда-то оставило в капкане. Мужчина привез копытное домой и обработал раны, а затем вызвал МЧС. Ведомство и рапортовало о чудесном спасении. Однако хеппи-энда у истории, кажется, не будет. По крайней мере, зоозащитники, к которым в итоге попал несчастный молодой самец, невысоко оценили его шансы. «Был удар, возможно, травма шеи. Сейчас почти в бессознательном состоянии. До этого были характерные судороги целые сутки. Боюсь, что свои шансы он исчерпал. Он каким-то образом выжил, потеряв ногу, так как рана несвежая. А забор его добил», — пояснила руководитель центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. В общем, то ли у конкретной косули судьба такая несчастливая, то ли из-за обилия капканов, заборов и колючих проволок среда в регионе все же не совсем здоровая.