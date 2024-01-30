Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь в феврале 2024

Белорусам назвали даты мощных магнитных бурь, которые прогнозируются в последний месяц зимы, в феврале 2024 года, пишет «КП-Самара».
Согласно предварительной информации, в первой половине февраля будет спокойная геомагнитная обстановка, и магнитных бурь, даже слабых, не ожидается. Первая магнитная буря силой 3 балла прогнозируется 17 февраля. После нее на протяжении нескольких дней геомагнитная обстановка будет взбудораженной. Кроме того, еще одна магнитная буря будет, как ожидается, с 24 по 26 февраля. Она также оценивается в три балла.
В период магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать недомогание. Чаще всего оно проявляется в головное боли, повышенном давлении, тошноте. Врачи рекомендуют более трепетно относится к здоровью в указанный период. Кроме того, также следует избегать переутомлений, стрессов, повышенных физических нагрузок.