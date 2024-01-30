Что произошло в Иркутске в ночь на 30 января 2024 года: последние новости

За неделю около 20 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ. В их числе 12,7 тысячи человек — дети. Грипп подтвердился у 338 человек. Чтобы не заболеть, Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, носить маску в общественных местах, проветривать помещения.
Партию перца чили из Таиланда уничтожили в Иркутской области. Все дело в том, что в ней заметили личинки восточной мухи. Она вносится в карантинные фитосанитарные базы и регламенты многих стран мира и способна уничтожить до 632 видов растений.
В Иркутске иномарка врезалась в металлическое ограждение и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, за рулем была женщина без водительских прав. На нее составили 4 административных протокола. После ДТП автомобиль поместили на спецстоянку.