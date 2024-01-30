«Амур» и «Металлург» устроили в Хабаровске голевую перестрелку

В Хабаровске состоялся повторный матч между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Накануне хабаровчане проиграли «сталеварам» с минимальным счетом 2:3, но минувший матч удивил многих болельщиков не только тем, что «тигры» выиграли, но и количеством заброшенных шайб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спустя две минуты матча «лисы» ожидаемо поразили ворота Дмитрия Лозебникова, вышедшего за дальневосточников на последний рубеж. «Амуру» потребовалось всего несколько минут, чтобы догнать магнитогорцев и после этого матч перешел в голевое шоу — на радость болельщикам обеих команд к 14-й минуте табло уже показывало счет 2:2.
Буквально на первых секундах третьего отрезка матча Кирилл Капустин закрепил успех хабаровчан, сделав счет 6:4. Затем «Металлург» увеличил натиск на ворота хозяев площадки, забросив две шайбы, «тигры» смогли ответить одной, но этого оказалось достаточно, чтобы победить лидера Континентальной хоккейной лиги со счетом 7:6.
— Благодарен команде, что в атаке сыграли лихо, но в обороне сыграли никак. Шесть пропущенных голов — это очень много. После выходного проведем разбор с парнями. Оборона у нас всегда на добротном уровне, но сегодня ее практически не было. Шансы такой команде, как «Металлург» давать вообще нельзя, они используют любой полумомент, — прокомментировал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.
После победы над «Металлургом» хабаровская команда переместилась с десятого на девятое место в восточной конференции КХЛ и продолжает претендовать на попадание в плей-офф.