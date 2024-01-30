«Амур» и «Металлург» устроили в Хабаровске голевую перестрелку

В Хабаровске состоялся повторный матч между «Амуром» и магнитогорским «Металлургом». Накануне хабаровчане проиграли «сталеварам» с минимальным счетом 2:3, но минувший матч удивил многих болельщиков не только тем, что «тигры» выиграли, но и количеством заброшенных шайб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Спустя две минуты матча «лисы» ожидаемо поразили ворота Дмитрия Лозебникова, вышедшего за дальневосточников на последний рубеж. «Амуру» потребовалось всего несколько минут, чтобы догнать магнитогорцев и после этого матч перешел в голевое шоу — на радость болельщикам обеих команд к 14-й минуте табло уже показывало счет 2:2.

В самом начале второго периода «Амур» вышел вперед и тренерский штаб «сталеваров» принял решение заменить вратаря. Это не сработало — хабаровчане удвоили свое преимущество. Но «лисы», как лидер лиги, даже не думали сдаваться и сократили разрыв. Тут уже пришла очередь тренерского штаба «Амура» заменить в воротах Дмитрия Лозебникова на Игоря Бобкова, но и он не отстоял «на ноль» и одной минуты — 4:4. Тем не менее, Дмитрий Шевченко увел «тигров» на второй перерыв с минимальным преимуществом в одну шайбу.