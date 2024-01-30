В Приморье назвали количество пойманных экстремистов в 2023 году

Специалисты антитеррористического комитета выявили и предотвратили 37 преступлений террористической и экстремистской направленности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал Антитеррористической комиссии Приморья (18+).
Всего за 2023 год к уголовной ответственности привлекли 29 правонарушителей за совершение террористических преступлений и 11 лиц за совершение экстремистских действий на территории Приморья.
Кроме того, комиссия запустила чат-бот (18+), с помощью которого анонимно можно сообщать о тех, кто разжигает ненависть, вражду и пропагандирует терроризм.
Специалисты продолжают вести работу в этом направлении.
Напомним, также в Приморье подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона за 2023 год. Так, по данным ведомства, в 2023 году количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4,4%.