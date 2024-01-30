ТНТ покажет сериал «Бедные смеются, богатые плачут» с актером из Иркутска

Телеканал ТНТ 12 февраля начнет показ нового сериала производства Good Story Media — «Бедные смеются, богатые плачут» (15+). Мелодрама расскажет о жизни обитателей особняка на Рублевке — его хозяев и многочисленной прислуги. Одну из главных ролей в проекте сыграл актер Сергей Ланбамин. Он родился в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, однако студенческую жизнь провел в Иркутске, окончив здесь театральное училище в 1991 году. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Время учебы в Иркутске Сергей Ланбамин вспоминает с особой теплотой.
«Помню “Торговый комплекс” напротив нашего училища, улицу Урицкого, ТЮЗ, Драмтеатр, прогулки по набережной и поездки на Байкал. Иркутск — это старые кварталы, деревянные особняки. Время, которое я провел в этом городе, — в моем сердце», — сказал Сергей Ланбамин.
«Бедные смеются, богатые плачут» — это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, но все они максимально точны и правдивы, а часть историй взята из происходящего «здесь и сейчас».
«Это очень интересный проект с замечательным актерским составом. Я предстану в сериале в роли управляющего имением, главного помощника героя в исполнении Александра Самойленко. Мой персонаж не так прост, как может показаться: он обуреваем страстями, у него есть свои секреты, тайны и даже скелеты в шкафу», — сказал Сергей Ланбамин.
Смотрите сериал «Бедные смеются, богатые плачут» на ТНТ с 12 февраля.