ТНТ покажет сериал «Бедные смеются, богатые плачут» с актером из Иркутска

«Это очень интересный проект с замечательным актерским составом. Я предстану в сериале в роли управляющего имением, главного помощника героя в исполнении Александра Самойленко. Мой персонаж не так прост, как может показаться: он обуреваем страстями, у него есть свои секреты, тайны и даже скелеты в шкафу», — сказал Сергей Ланбамин.