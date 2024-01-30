Рассказываем, на сколько подешевели куриные яйца в Иркутской области

Цена на куриные яйца в Иркутской области снова снизилась. Об этом сообщает Иркутскстат. Например, неделю назад средняя цена на десяток яиц в Приангарье составила 127, 34 ₽ А неделей ранее яйца в регионе стоили в среднем 130,04 ₽
В региональном правительстве сообщают, что к Меморандуму о неповышении цен на яйца местного производства первой и второй категории за неделю присоединились более 50 торговых объектов.
— По данным Иркутскстата, с 16 по 22 января 2024 года в Приангарье зафиксировано снижение цен на яйцо на 2,05%, а в целом по России — на 1,41%, — отметили в правительстве.
С 10 по 15 января 2024 тоже наблюдалось снижение. По региону оно составило 2,05%, а по стране — 0,20%.