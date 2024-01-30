В центре Новосибирска открылось бесплатное кафе «Добродомик»

В Центральном районе Новосибирска открылост нового кафе «Добродомик», которое бесплатно кормит пенсионеров. Об этом владельцы заведения рассказали у себя в соцсетях.
Кафе находится по адресу Красный проспект, 64.
По будням с 12.00 до 16.00 ветераны, пенсионеры и блокадники могут бесплатно пообедать, провести время и пообщаться друг с другом.
«#Добродомик — дом где всегда ждут, обнимут, отогреют, подарят тепло, любовь, заботу и горячий обед», — написали владельцы кафе.
На официальном сайте кафе можно поддержать проект.
Напомним, ранее «Добродомик» закрылся по старому адресу. Владельцы заведения рассказали, что планирует открыть взамен сразу две новых точки. Одна из них открылась на Адриена Лежена, 17.