Снегопад ворвется во Владивосток уже завтра

Вечером в среду, 31 января, жителей Владивостока ждет ухудшение погодных условий, предупреждает дежурная диспетчерская служба города, сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно прогнозу, снег начнет выпадать около двух часов ночи и продолжит идти до 13:00 дня, а затем снова с 16 до 19 часов вечера. Общее количество осадков составит до 1,5 мм, и высота снежного покрова может достигать 2 см.
Специалисты также предупреждают о возможности образования гололедицы на дорогах.
В связи с этими погодными условиями, дорожная служба и предприятия жизнеобеспечения Владивостока будут переведены в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан во время неблагоприятных погодных явлений.
Отметим, что во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха −5…-7°C, в утренние часы −11…-13°C.