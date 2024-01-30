В Корее раскрыли махинации с экспортом санкционных авто во Владивосток

Как стало известно, дело в суд было направлено 29 января штаб-квартирой таможни в Пусане. К отправке во Владивостоке готовили автомобили, попавшие под санкционные ограничения. Они были замаскированы под экспорт в третьи страны — Казахстан и Малайзия. Однако в процессе доставки пункт менялся на Владивосток.