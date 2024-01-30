В Корее раскрыли махинации с экспортом санкционных авто во Владивосток

«50-летний россиян и его сообщник — 40-летний гражданин Кореи — обвиняются в незаконном экспорте в Россию 37 автомобилей и 64 гидроциклов», — цитирует представительство МИД во Владивостоке The Korea Maritime News.
Как стало известно, дело в суд было направлено 29 января штаб-квартирой таможни в Пусане. К отправке во Владивостоке готовили автомобили, попавшие под санкционные ограничения. Они были замаскированы под экспорт в третьи страны — Казахстан и Малайзия. Однако в процессе доставки пункт менялся на Владивосток.
Ранее «ФедералПресс» писал, что после введенных санкций Японией цены на популярные иномарки выросли в разы. Только за полгода стоимость поддержанных авто выросла на 20%, а новых — на 27%. Таким образом, в среднем стоимость на новые иномарки выросла почти на 500 тысяч рублей.