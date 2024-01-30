В центре Красноярска ГИБДД проводит рейд возле школ и детских садов

В ходе утреннего рейда полицейские проверили около 20 автомобилей, внутри которых находились дети. На несколько водителей составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей». Теперь им грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.