В центре Красноярска ГИБДД проводит рейд возле школ и детских садов

В Центральном районе Красноярска инспекторы ГИБДД проводят рейд возле школ и детских садов на соблюдение водителями правил перевозки детей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
Дорожные полицейские начали рейд ранним утром 30 января. Автоинспекторы проверяют наличие детского кресла у водителей с детьми, правильность его установки, а также использование юными пассажирами ремня безопасности.
В ходе утреннего рейда полицейские проверили около 20 автомобилей, внутри которых находились дети. На несколько водителей составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей». Теперь им грозит штраф в размере трёх тысяч рублей.
Как отмечают в ГИБДД, профилактические рейды будут продолжаться и в других районах Красноярска.