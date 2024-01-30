Красноярск занял четвёртое место по количеству электрозаправок в России

Первое место по количеству электрозаправок занимает Москва — в столице России насчитывается 437 станций зарядки электрокаров. На втором месте Санкт-Петербург — 168, на третьем месте Южно-Сахалинск — 121. Четвёртое место у Красноярска — 106. Замыкает пятёрку Нижний Новгород — 84.