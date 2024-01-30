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В Башкирию возвращаются снегопады, на дорогах ожидаются заносы

Температура воздуха будет колебаться от −23 до −1 градуса.
Сейчас в Ричмонде: +4° 4 м/с 65% 761 мм рт. ст. +4°

По прогнозам синоптиков, погода к началу февраля ухудшится.

30 января ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура днем повысится до −4,-9°.

31 января осадки и заносы на дорогах продолжатся. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, по востоку до −15°, днем −1,-6°.

1 февраля снежная эпопея приблизится к своему завершению. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −3,-8°.