В Башкирию возвращаются снегопады, на дорогах ожидаются заносы

По прогнозам синоптиков, погода к началу февраля ухудшится.
30 января ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура днем повысится до −4,-9°.
31 января осадки и заносы на дорогах продолжатся. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −5,-10°, по востоку до −15°, днем −1,-6°.
1 февраля снежная эпопея приблизится к своему завершению. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −3,-8°.