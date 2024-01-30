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Власти рассказали, как Новокузнецкий округ подготовят ко Дню шахтёра

Глава округа отчитался о работе за прошлый год и рассказал о планах на ближайшие 5 лет.

Власти рассказали, как Новокузнецкий округ подготовят к празднованию в 2024 году Дня шахтёра. Центром торжеств станет посёлок Загорский. Также глава округа Андрей Шарнин поделился планами развития на ближайшие пять лет.

«На угольных предприятиях Новокузнецкого округа добывается 20% угля Кузбасса — главного богатства, с которым связана вся история региона. Готовимся завершить капитальный ремонт школы в посёлке Загорский, благоустроить несколько мест отдыха», — сказал Сергей Цивилев.

В посёлке также запустят газовую котельную, завершат обустройство парков и дворов, обновят фасады домов и коммунальную инфраструктуру, достроят многоэтажный дом. Началось строительство здания школы для начальных классов и Дома культуры на 180 мест, которые достроят в следующем году.

Также строители должны закончить возведение автомобильного моста через реку Ускат возле села Анисимово. В этом году запланирован и ремонт ДК в Кузедеево и Сосновке, кровли в ДК Боровково, ремонт фасада и благоустройство территории ДК посёлка Елань. В этом году появится одна амбулатория в посёлке Осиновое Плесо и 8 ФАПов в разных местах.

В Сосновке хотят начать строить лыжную базу, в Атаманово — модернизировать стадион. В этом году также разработают проект строительства Чистогорской школы и завершат реконструкцию пищеблока и столовой в Степновской школе.