Власти рассказали, как Новокузнецкий округ подготовят ко Дню шахтёра

Власти рассказали, как Новокузнецкий округ подготовят к празднованию в 2024 году Дня шахтёра. Центром торжеств станет посёлок Загорский. Также глава округа Андрей Шарнин поделился планами развития на ближайшие пять лет.
«На угольных предприятиях Новокузнецкого округа добывается 20% угля Кузбасса — главного богатства, с которым связана вся история региона. Готовимся завершить капитальный ремонт школы в посёлке Загорский, благоустроить несколько мест отдыха», — сказал Сергей Цивилев.
В посёлке также запустят газовую котельную, завершат обустройство парков и дворов, обновят фасады домов и коммунальную инфраструктуру, достроят многоэтажный дом. Началось строительство здания школы для начальных классов и Дома культуры на 180 мест, которые достроят в следующем году.
Также строители должны закончить возведение автомобильного моста через реку Ускат возле села Анисимово. В этом году запланирован и ремонт ДК в Кузедеево и Сосновке, кровли в ДК Боровково, ремонт фасада и благоустройство территории ДК посёлка Елань. В этом году появится одна амбулатория в посёлке Осиновое Плесо и 8 ФАПов в разных местах.
В Сосновке хотят начать строить лыжную базу, в Атаманово — модернизировать стадион. В этом году также разработают проект строительства Чистогорской школы и завершат реконструкцию пищеблока и столовой в Степновской школе.