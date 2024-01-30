Власти рассказали, как Новокузнецкий округ подготовят ко Дню шахтёра

Также строители должны закончить возведение автомобильного моста через реку Ускат возле села Анисимово. В этом году запланирован и ремонт ДК в Кузедеево и Сосновке, кровли в ДК Боровково, ремонт фасада и благоустройство территории ДК посёлка Елань. В этом году появится одна амбулатория в посёлке Осиновое Плесо и 8 ФАПов в разных местах.